Resultaten Zonderland bij kwalificatie in Bakoe blijven staan

De beste drie resultaten in de wereldbeker tellen mee voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Zonderland heeft al drie zeges op zijn naam staan. Met 90 punten voert hij het klassement aan rekstok aan. Alleen de wereldbeker in Doha staat nog op het programma. Wanneer die wordt gehouden is niet bekend.



De wedstrijden in Bakoe werden na de tweede dag gestopt. Vanwege de uitbraak van het coronavirus konden de finales niet plaatsvinden.



Nu de Olympische Spelen van Tokio met een jaar zijn uitgesteld tot 2021 heeft Zonderland de intentie uitgesproken nog een jaar door te gaan. Hij was van plan na de Spelen van 2020 te stoppen.