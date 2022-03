Richard Verschoor begint overtuigend aan F2-seizoen met zege in sprintrace Bahrein

Verschoor vertrok vanaf de tweede plek en nam bij de start direct de leiding. Hij stond die niet meer af in de race over 23 rondes en nam zo ook de leiding in het WK-klassement.



Als laatste coureur wist Verschoor dit seizoen bij Trident een stoeltje los te peuteren. De zege in Bahrein was na één jaar Formule 2 op race-voor-racebasis bij MP Motorsport (zege op Silverstone) zijn tweede overwinning in de belangrijkste opstapklasse richting Formule 1.