Rico Verhoeven: Ben Saddik heeft zichzelf leeg geslagen

Volgens Verhoeven, die in de vijfde ronde Ben Saddik na knock-out versloeg en daarmee zijn wereldtitel bij de zwaargewichten behield, zag het er allemaal erger uit dan het was. ,,Er waren veel stoten mis. Hij heeft in de eerste ronde alles op tafel gegooid. Heeft zichzelf leeg geslagen. Die eerste ronde was vervelend, maar het trok de wedstrijd wel omhoog. Ik had tegen deze man wel wat recht te zetten, want ik verloor in 2011 nog van hem.’’