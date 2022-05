Rinus ‘Veekay’ trots met plaats op eerste startrij Indy 500: ‘Ik wil die fles melk verdienen’

Snookerle­gen­de Ronnie O'Sullivan pakt zevende wereldti­tel: ‘In 2011 was ik klaar om te stoppen’

Ronnie O’Sullivan mag zich voor de zevende keer wereldkampioen snooker noemen. De 46-jarige Engelsman was in de finale te sterk voor Judd Trump. Hij klopte zijn landgenoot met 18-13 in het beroemde Crucible Theatre in Sheffield.

3 mei