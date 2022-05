Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout verwacht dat record van Arie Luyendijk in Indy 500 blijft staan

Van Kalmthout, die in Amerika racet onder de naam Veekay, klokte een gemiddelde snelheid van 233,655 mijl per uur, dat is 375,311 kilometer per uur. Alleen zijn landgenoot Arie Luyendijk en de Amerikaan Scott Brayton waren in het verleden rapper, allebei in 1996. Luyendijk noteerde destijds een snelheid van 236,986 mijl per uur.



,,Het was een verrassing voor me”, zei Van Kalmthout op een persconferentie. ,,Het is geweldig om nu twee Nederlanders in de top drie te hebben staan.”



Van Kalmthout eindigde vorige week als 23ste tijdens de Grand Prix van Indianapolis. De 21-jarige coureur liep vroeg in de wedstrijd schade op door een botsing. Van Kalmthout staat tiende in het klassement met 113 punten.