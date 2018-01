Roel Braas houdt toproeien voor gezien

,,Het is nu afwachten hoe ik me over een jaar voel'', liet Braas weten. ,,Misschien ga ik het roeien wel heel erg missen en wil ik proberen terug te komen, want roeien is echt een hele mooie sport. Ik vind het fantastisch om mezelf volledig te geven. Het racen, de adrenaline en de kick die ik ervan krijg. Dit kun je alleen met sport bereiken. Ik denk niet dat ik dit gevoel met werken ga krijgen. Maar het allerleukste nu is dat ik iedere avond op tijd thuis ben.''

Braas eindigde met de Holland Acht als vijfde bij de Zomerspelen van Londen 2012. Vier jaar later eindigde het olympisch avontuur bij Rio 2016 met Mitchel Steenman in de twee-zonder in de B-finale. Braas behaalde acht keer een Nederlandse titel en is nationaal recordhouder indoorroeien. Als skiffeur won hij op de Bosbaan twee keer de befaamde Holland Beker (2013 en 2014). In de wereldbeker behaalde Braas eveneens de nodige internationale successen.

Gaaf