Rogier Dorsman voltooit gouden hattrick tijdens Paralympische Spelen in Tokio: ‘Dit is echt bizar’

,,Dit is echt bizar. Hier had ik echt geen rekening mee gehouden’’, vertelde Dorsman. ,,Zeker niet omdat de Chinese kampioen en wereldrecordhouder Yang Bozun in de finale lag. Het grote verschil met de series was dat ik sneller opende. Na 80 meter kwam gefluit en gegil van de rechterkant. Dat motiveerde enorm richting het einde.’’

De rel rond Dorsman, die er door de Pool Wojciech Makowski van werd beticht niet blind te zijn, lijkt hem alleen maar sterker te hebben gemaakt. Maandag zegevierde hij al op de 200 meter wisselslag (klasse SM11), nadat hij eerder ook al goud had behaald op de 400 meter vrije slag. Door een mislukte wissel werd hij ‘slechts’ vierde op de 100 meter rugslag.

Tot het uiterste

Op de 100 meter schoolslag moest Dorsman woensdag tot het uiterste gaan om de concurrentie voor te blijven. Zoals altijd bleef hij na de start lang onder water, maar het verschil kon hij daarmee nog niet maken. Bij het keerpunt moest hij de Japanner Keiichi Kumura nog voor laten gaan.

In het tweede deel van de race, waarin hij een paar keer de lijnen raakte, slaagde Dorsman er echter in de thuiszwemmer te achterhalen. Hij tikte als eerste aan in 1.11.22, Kumura in 1.11.78. Het brons ging naar de meervoudig paralympisch kampioen Bozun Yang uit China (1.12.62).

Dorsman, die debuteert op de Paralympics, komt in Tokio vrijdag ook nog in actie op de 100 meter vlinderslag. De titel ‘zwemkoning van Tokio’ ligt voor het grijpen. ,,Maar daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik wil gewoon mijn ding doen hier en dat is hard zwemmen. En op de 100 vlinder zal het geen goud worden, want twee Japanners zijn nog een stuk sneller.’’

