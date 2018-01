Ronaldinho poseert naast nieuw wonderkind van Real Madrid

Giri opent tegen Chinese schaakster

12 januari Anish Giri begint het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee zaterdag tegen de Chinese schaakster Hou Yifan. De 23-jarige Hou Yifan neemt op de wereldranglijst de 64e plek in, Giri is de nummer vijftien. Giri wil dolgraag de opvolger worden van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het evenement.