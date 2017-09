Rossi gaat de GP van Aragon proberen te rijden, Van der Mark in de wachtkamer

Rossi geeft aan dat hij na de eerste vrije training op vrijdag weet of hij de Grand Prix gaat racen. ,,Gisteren heb ik 20 rondjes gereden en heb ik de antwoorden gevonden op de vragen die ik nog had. Ik wil graag dokter Lucidi bedanken, hij heeft mij geholpen om de minste pijn te voelen tijdens het racen. Uiteraard had ik aan het einde van de tests pijn in mijn been, maar tijdens een medische controle was alles in orde. Ik heb besloten om vrijdag te kijken of ik op de M1-motor kan rijden. Dan weet ik pas echt of het lukt, want de M1 biedt een veel grotere uitdaging."