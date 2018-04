Rotterdam, Bloemendaal en Kampong in halve finales Euro Hockey League

In navolging van Kampong en Bloemendaal heeft HC Rotterdam de Final Four bereikt in de Euro Hockey League (EHL). Voor eigen publiek rolde de ontketende ploeg van coach Albert Kees Manenschijn het Duitse THC Uhlenhorst Mülheim met 13-1 op. International Seve van Ass kwam drie keer tot scoren.

Rotterdam ontsnapte zaterdag in de achtste finales tegen Mannheimer HC nog aan uitschakeling. Na een achterstand van 0-4 kwam de thuisclub in het laatste kwart door twee velddoelpunten, die in de EHL dubbel tellen, op 4-4. Rotterdam was daarna in de shoot-outs de betere ploeg.

In het duel met Uhlenhorst kwam Rotterdam eerst op achterstand uit een strafcorner, die in de EHL gewoon voor één doelpunt telt. Aanvoerder Jeroen Hertzberger sloeg kort daarna eveneens toe vanaf de kop van de cirkel (1-1), waarna Hoedemakers in het tweede kwart voor een voorsprong zorgde opnieuw uit een strafcorner (2-1). Dankzij veldtreffers van Van Ass (twee) en Tjep Hoedemakers beëindigde Rotterdam de eerste helft met een comfortabele voorsprong (8-1). In het laatste kwart tilden Van Ass (strafcorner), Nick Catlin en Thijs van Dam de score naar indrukwekkende cijfers: 13-1.

Bloemendaal was in de kwartfinales met 8-0 te sterk voor Saint Germain HC uit Frankrijk. De tweevoudige kampioen (2009 en 2013) opende in het tweede kwart de score. Florian Fuchs en Roel Bovendeert zorgden met twee velddoelpunten voor een voorsprong van 4-0. In het derde kwart bracht Jamie Dwyer uit een strafbal, eveneens een dubbelteller, de stand op 6-0. Met zijn tweede treffer bepaalde Bovendeert in het vierde kwart de eindstand op 8-0.