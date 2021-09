Rotterdam Marathon gaat vrijwel zeker door: ‘Er zijn al verschillende scenario's uitgewerkt’

UpdateMarathondirecteur Mario Kadiks is dolblij dat de veertigste editie van de NN Marathon Rotterdam dit jaar vrijwel zeker doorgaat. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet donderdagochtend tijdens het actualiteitendebat weten van plan te zijn de marathon te vergunnen. ‘Dit is fantastisch nieuws’

,,Als er geen gekke dingen gebeuren en alles loopt zoals we nu denken, dan denken we dat het, met wat aanpassingen rond het stadhuis en op de Coolsingel, mogelijk is.” Meer kon Aboutaleb nog niet zeggen, behalve dat de marathon dit jaar in oktober plaats zal vinden. Onlangs werd elders in het land nog een streep gezet door de City Pier City-loop in Den Haag, de Singelloop in Utrecht en de Dam tot Damloop in Amsterdam.

Marathondirecteur Mario Kadiks is erg blij met het groene licht van de gemeente Rotterdam. ,,Dit is werkelijk fantastisch nieuws voor de vele duizenden deelnemers die hier al zo lang naar uitkijken. De marathon werd al twee keer uitgesteld, maar nu gaat het eindelijk door. We zijn er werkelijk verrukt over dat de veertigste editie van de mooiste nu eindelijk doorgaat.’’

Quote Samen met de gemeente gaan we kijken hoe we het evenement op een mooie en veilige manier kunnen organise­ren

Voorbereiding

Een groot evenement als de marathon organiseren, lukt dat nog wel binnen een maand? Volgens Kadiks zijn de voorbereidingen van het evenement al een tijdje in volle gang. ,,We waren de afgelopen tijd voortdurend in gesprek met alle partijen, waaronder de gemeente. Er zijn al verschillende scenario's uitgewerkt voordat we uiteindelijk groen licht kregen.’’

Het evenement zal doorgaan, hetzij met enkele aanpassingen bij de Coolsingel waar normaal gesproken de finish is. Kadiks zegt daar inhoudelijk nog weinig over kwijt te kunnen. ,,Samen met de gemeente gaan we kijken hoe we het evenement op een mooie en veilige manier kunnen organiseren. We hebben daar een aantal scenario's voor voorbereid. Maar daar komen we ongetwijfeld uit.’’

Quote Voor hardlopers is het belangrijk om een stip aan de horizon te hebben en te weten dat er een redelijke kans is dat het doorgaat Marco Vink

Marathonloper

Rotterdammer en marathonhardloper Marco Vink (49) noemt het doorgaan van de marathon 'absoluut goed nieuws'. ,,Voor hardlopers is het belangrijk om een stip aan de horizon te hebben en te weten dat er een redelijke kans is dat het doorgaat. Het werd de afgelopen twee jaar afgeblazen, het is harstikke mooi dat het nu wél doorgaat.’’ Vink heeft zichzelf voor zowel de marathon in Rotterdam als New York ingeschreven. ,,Als ik New York daadwerkelijk binnenkom, dan loop ik de marathon daar. Anders loop ik hem in Rotterdam.’’ Het zou de zesde Rotterdamse marathon voor Vink worden.

Quote Voor een marathonlo­per is Rotterdam wel de kers op de taart Marleen van Housselt (52)

Het nieuws gaf ook de marathonloopster Marleen van Housselt (52) uit Rotterdam naar eigen zeggen 'vleugels'. Volgende maand loopt ze voor de elfde keer de Rotterdamse marathon, het wordt haar 53e in totaal. ,,Rotterdam heeft toch wel de mooiste marathon die er bestaat. Waarom? Het is je eigen stad en het publiek is fantastisch. Overal langs de kant staan enthousiaste mensen. Bij sommige marathons heb je wel een paar saaie stukken. Dat is in Rotterdam absoluut niet het geval. Voor een marathonloper is Rotterdam wel de kers op de taart.’’

Trainen

Ze hoopt de marathon binnen 3.45 uur te lopen. ,,Het trainen is de afgelopen tijd gewoon doorgegaan, maar nu ik weet dat het écht doorgaat, ben je natuurlijk nog gemotiveerder.’’

De veertigste editie van de Rotterdam Marathon is volledig uitverkocht. Verschillende lopers zijn in elk geval al klaar voor de NN Marathon Rotterdam. Zo liet de Belg Bashir Abdi weten het Europese record te willen aanvallen. Hij won eerder brons tijdens de Olympische Spelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.