Roy Hoornweg gaat wereldrecord op de marathon aanvallen, zonder een meter vooruit te komen!

Waterpolo­sters na 28-0 overwin­ning op Roemenië zeker van groeps­winst op EK

De Nederlandse waterpolosters hebben bij de Europese titelstrijd in Split met ruime cijfers gewonnen van Roemenië. In de vierde groepswedstrijd zegevierde Oranje met 28-0. Daardoor is Oranje nu zeker van de winst in de groep.

1 september