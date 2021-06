Rozenstruik wil ‘crazy performance’ neerzetten: ‘Dit laat zien dat UFC me serieus neemt’

De druk zit vol op de ketel voor de Surinaamse UFC-vechter Jairzinho Rozenstruik (33), na een kansloos gevecht in februari tegen Ciryl Gane. Komende nacht tegen Augusto Sakai mag hij geen steken laten vallen om nog enigszins in het spoor van wereldkampioen Francis Ngannou te blijven. ,,Winnen is dus het belangrijkst.”

Na een veelbelovend begin in de UFC ligt er nu reparatiewerk voor Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik, de Surinamer die ontdekt werd door Michael Babb van de Amsterdamse Vos Gym. In februari van dit jaar verloor hij in Las Vegas kansloos op punten van de Fransman Ciryl Gane in wat hij zijn ‘slechtste optreden ooit’ noemde. Rozenstruik ging twee keer tegen het canvas en incasseerde liefst 128 klappen.

Belangrijker nog: een gooi naar de wereldtitel in de UFC was weer een stap verder weg. Twee gevechten eerder leed hij zijn eerste UFC-nederlaag tegen Francis Ngannou, na twintig seconden, nadat hij daarvoor zijn eerste vier partijen in de grootste vechtsportorganisatie ter wereld (en zijn eerste tien MMA-gevechten in hun totaliteit) winnend afsloot. Dat hij desondanks komende nacht weer als main event staat aangekondigd, doet hem wel wat. ,,Dit is een grote kans om mijn naam groter en beter te maken en over de wereld te verspreiden. Dit laat zien dat de UFC me serieus neemt en ik neem dit gevecht ook serieus. Ik wil een crazy performance neerzetten, voor mijn fans, familie en de UFC.”

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Rozenstruik moet op de UFC-wereldranglijst voor zwaargewichten op dit moment titelhouder Ngannou, Stipe Miocic, Derrick Lewis, Gane, Curtis Blaydes en Alexander Volkov voor zich dulden. Zijn tegenstander komende nacht, Augusto Sakai, staat weer drie plekken achter de Surinamer. Rozenstruik is dan ook alleszins van plan om het initiatief te pakken tegen de Braziliaan, om zijn titeldroom ook enigszins levend te houden.

,,Ik zie dit als een kans om beter te worden. Het maakt niet uit wat er gaat gebeuren en hoe. Ik moet hem naar achter dringen en ik weet zeker dat dit een spannend gevecht gaat worden. Ik heb me in mijn voorbereidingen gericht op snelheid, beweging en ‘vooruit’ vechten. Ik ben het gevaarlijkst als ik uitstap, dan kan ik iemand raken en neerslaan. Ik wil een crazy performance neerzetten, maar dat komt wel op de tweede plek. Winnen is het belangrijkst. Het maakt niet uit hoe.”

Volledig scherm © AP