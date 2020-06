‘Rugby zonder scrum is als voetbal zonder vrije trappen en corners’

Fotoserie Opvallende rentree van polsstok­hoog­sprin­ger Vloon: auto's, claxons en een lichtshow

13 juni De sfeer was anders, maar polsstokhoogspringer Menno Vloon had wel genoten van zijn avontuur gisteravond laat in Düsseldorf. Hij sprong er op het parkeerterrein van een autobioscoop zijn eerste wedstrijd van deze coronazomer, de eerste atletiekwedstrijd met publiek in Duitsland sinds de corona-uitbraak. ,,Het was wel apart. Je zag eigenlijk niemand, want iedereen zat in zijn auto. Maar het was wel een belevenis en sowieso lekker om weer eens een wedstrijd te doen", aldus Vloon.