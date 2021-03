Ruiters hebben begrip voor afgelasting Indoor Brabant: ‘Het is een heel eng virus’

Ook wereldre­cord­hou­der Kipchoge van start in NN Mission Marathon Hamburg

18 februari Honderd elitelopers gaan op 11 april van start in de enige grote marathon van dit voorjaar: de NN Mission Marathon Hamburg. Maar de hoofdrolspeler is nu ook bekend: Eliud Kipchoge, de olympisch kampioen en wereldrecordhouder is er ook bij.