Rusada krijgt geen nieuwe sanctie van WADA

,,Er is er teleurstelling over het missen van de deadline, maar we hebben nu wel alle data die we wilden en dat was een belangrijke stap in het proces'', zei WADA-voorzitter Craig Reedie.

Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen.