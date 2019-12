Rusland officieel in beroep tegen dopingschorsing

Hoofd Joeri Ganoes van Rusada bevestigde dat hij de brief heeft verzonden. Hij deed dat met grote tegenzin, want de man die sinds 2017 de baas is van het antidopingbureau acht Rusland schuldig en meent dat verzet tegen de sancties zinloos is. ,,Ik had geen andere keus, ik moest hem wel versturen", zei hij tegen persbureau DPA. De raad van toezicht van Rusada had een week geleden al beslist dat Rusland in beroep zou gaan. Het olympisch comité van Rusland steunde dat besluit.