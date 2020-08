Rusland ontslaat hoofd antidopingbureau Rusada

NHL volgt NBA: ook ijshockey ligt stil vanwege protesten in Amerika

7:58 In navolging van de basketbalcompetitie NBA heeft ook de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL alle geplande play-offwedstrijden van donderdag en vrijdag geschrapt. Het besluit kwam enkele uren nadat een diversiteitsalliantie in het ijshockey daar een formeel verzoek toe had ingediend, vanwege de protesten tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen.