Rusland voorzichtig uitgesloten: ‘Uitspraken Lewandowski hebben voor boost gezorgd’

Nederland­se hockey­sters loten Duitsland en Ierland voor WK in eigen land

De Nederlandse hockeyster zullen op het WK tegen onder anderen Ierland spelen in de groepsfase. De Ierse hockeysters haalden in 2018 verrassend de finale, waar ze met 6-0 werden verslagen door Oranje. Het toernooi wordt van 1 tot en met 17 juli gespeeld in Amstelveen en het Spaanse Terrassa.

17 februari