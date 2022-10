Rusland zwijgt over dopingzaak 16-jarige kunstrijdster, Amerika eist openheid

Valieva was 15 jaar toen ze in februari meedeed aan de Olympische Spelen. Het grote talent leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen.

,,Als ze wordt vrijgesproken, is er niets te verbergen. Dus maak het openbaar”, zei directeur Travis Tygart van Usada tegen CNN. ,,Geheimhouding van de uitspraak en van de feiten maakt het proces belachelijk. Het is geen wonder dat atleten en het publiek het mondiale antidopingsysteem van WADA dan niet vertrouwen. WADA, de ISU en het Internationaal Olympisch Comité zouden in beroep moeten gaan tegen welke uitspraak dan ook in deze zaak en een open proces eisen, zoals de regels voorschrijven. Als dat niet gebeurt, gelooft niemand dat wat in Beijing gebeurde echt is, maar weer een frauduleuze overwinning van de Russen zoals al zo vele daarvoor.”



Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Dat kwam vooral omdat ze op dat moment jonger dan 16 jaar was. Sporters tot die leeftijd hebben een ‘beschermde status’ bij het mondiale antidopingbureau WADA. Valieva kon de grote druk niet aan en eindigde als favoriete naast het podium op de individuele kür. Als gevolg van de zaak rond de jonge kunstrijdster besloot de internationale schaatsfederatie ISU om de minimumleeftijd om te mogen meedoen aan seniorencompetities te verhogen van 15 naar 17 jaar.



Nog altijd zijn geen medailles uitgereikt voor de landenwedstrijd op de Spelen. In afwachting van een uitspraak is de uitslag onder voorbehoud. De Amerikaanse kunstrijdsters eindigden in Beijing als tweede achter Rusland.