Russische minister: Olympische ban deel van aanval op Rusland

Man die dopingschandaal Rusland onthulde, is trots op IOC

12:58 Klokkenluider Grigori Rodsjenkov is trots op het IOC, dat gisteren besloot Rusland te weren op de Winterspelen in Pyeongchang wegens een omvangrijk dopingschandaal. De voormalige baas van het Russische dopinglab heeft dat via zijn advocaat Jim Walden laten weten.