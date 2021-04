Sanne Wevers loopt met minimaal verschil goud op EK turnen mis

Sanne Wevers is er in Bazel niet in geslaagd voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen te worden op balk. In de St. Jakobshalle moest ze haar meerdere erkennen in Melanie de Jesus dos Santos uit Frankrijk. Het verschil was minimaal: 0.034 punt. Lieke Wevers verspeelde door een val haar medaillekansen en eindigde als zevende en voorlaatste.

door Marcel Luyckx



Sanne Wevers had in de ogen van de jury wel de ‘zuiverste’ oefening, maar niet de moeilijkste. In uitgangswaarde (D-score) gaf de regerend olympisch kampioen liefst 0.4 punt toe. Dat gat kreeg de Nederlandse net niet meer gedicht in uitvoering.

Nierontsteking

Loting had bepaald dat Sanne Wevers het bal op balk moest openen. De afmelding van Larisa Iordache, de beste in de kwalificatie, veranderde niets aan de volgorde. De EK was voor de Roemeense al geslaagd nadat ze zich woensdag op de meerkamp plaatste voor de Olympische Spelen, ondanks een nierontsteking. Die kwam aan het licht toen ze zich na de wedstrijd meldde in een plaatselijk ziekenhuis voor een medisch onderzoek. Ze kreeg een antibioticakuur en moest zelfs een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. De balkfinale liet de titelverdedigster voor wat het was.

Geen houvast

Sanne Wevers, de Europees kampioene van 2018, had dus geen houvast aan andere scores voor haar. Ze diende haar eigen plan te trekken. Ze wist dat het sowieso ‘maximaler’ moest dan in de kwalificatie. Toen turnde ze defensief wetende dat ze bij een val een finaleplaats op haar buik kon schrijven. Qua moeilijkheid deed ze er een schepje bovenop: 5.6 tegenover 5.3 in de kwalificatie. Ook de uitvoering was beter. Daarmee legde ze de lat hoog voor de zeven finalisten die na haar aan de beurt kwamen, maar niet hoog genoeg voor Melanie de Jesus dos Santos.

Volledig scherm Lieke Wevers tijdens haar oefening in de finale van balk. © AFP

Het was bij voorbaat al een onvergetelijke finale voor de zussen uit Oldenzaal. Ze lopen intussen al hun halve leven mee bij de senioren in de turnwereld, maar nooit eerder stonden ze op een EK of WK samen in een toestelfinale. Het was nog memorabeler geweest als ze allebei het erepodium hadden gehaald, net als bij het Test Event in 2016 in Rio de Janeiro: goud voor Sanne, brons voor Lieke. Zonder val was Lieke, ook wel bekend als ‘de zus van Sanne’, dicht bij een medaille gekomen. Nu restte een plekje in de achterhoede.