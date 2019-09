Sanne Wevers maakt rentree in Heerenveen

De turnster had geruime tijd last van haar rechterheup en -been. Ondanks die klachten veroverde Wevers vorig jaar de Europese titel op balk. Dit jaar nam de olympisch kampioene echter geruime tijd rust, om zo volledig te kunnen herstellen richting de WK in de Duitse stad Stuttgart (4 tot en met 13 oktober). Ze sloeg daarom in april de EK in Polen over.



Wevers hoopt in Heerenveen te kunnen laten zien dat ze klaar is voor de WK. Tweelingzus Lieke keerde in juni terug in wedstrijdverband, nadat ze een jaar rust had genomen omdat ze zowel fysiek als mentaal 'op' was.



Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Lieke Wevers draaien een volledige meerkamp in de interland waar ook Hongarije, Spanje en Zwitserland aan meedoen. Bondscoach Gerben Wiersma maakt na de wedstrijd zijn WK-selectie bekend.