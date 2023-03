Sanne Wevers turnt na ruim 600 dagen weer officiële wedstrijd: ‘Eerste steentje richting Spelen van Parijs is gelegd’

met video Nederland­se honkbal­lers tegen gastland Taiwan voor het eerst onderuit op World Baseball Classic

De honkballers van het Team Kingdom of the Netherlands (met spelers uit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Nederland) hebben hun eerste nederlaag geleden op de World Baseball Classic. Het team van bondscoach Hensley Meulens verloor in Taichung met 9-5 van gastland Taiwan.