Sanne Wevers vergeet flikflak en haalt daardoor WK-finale niet

Wevers enorm teleurgesteld na vergeten flikflak: Dit komt hard binnen

1:48 Sanne Wevers stapte vanavond in Montreal de hal uit in de wetenschap dat voor een finaleplaats op balk bij de WK turnen haast een wonder nodig is. ,,Er komen nog grote landen en ik mis gewoon een half punt'', baalde de olympisch kampioene, die op dat moment vijfde stond in de kwalificaties.