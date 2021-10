Sappelen voor marathonkampioenen: ‘Door corona kostte de sport mij vooral geld’

Wereldbe­ker­wed­strijd zeilen verhuist van Medemblik naar Almere

13 oktober De Allianz Regatta, de grote zeilwedstrijd die sinds 1985 onder diverse namen in Medemblik wordt gevaren, vertrekt uit Noord-Holland. Vanaf komend jaar wordt het evenement in Almere georganiseerd. Drievoudig olympisch medaillewinnares Marit Bouwmeester is de nieuwe ambassadrice van de regatta.