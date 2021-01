Scandinavische finale op WK handbal in Egypte

video Philadelp­hia 76ers bezorgt Lakers in topper eerste uitneder­laag

28 januari Philadelphia 76ers heeft in de NBA het duel tussen de koplopers van de twee divisies gewonnen. De ‘Sixers’, die bovenaan staan in het oosten, versloegen Los Angeles Lakers in Philadelphia met 107-106. Het betekende voor de Lakers hun eerste nederlaag van dit seizoen in een uitwedstrijd.