Schagen ziet op tegen kwalificatieduel met Turkije: ‘Van trainen is het niet gekomen’

EK 2022Handballer Bobby Schagen (30) heeft weinig vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd tegen Turkije, morgen in Almere. ,,We moeten die wedstrijd zien door te komen’’, zegt de hoekspeler van Oranje. ,,Normaal gesproken hebben we individueel betere spelers dan Turkije, maar met deze gebrekkige voorbereiding wordt het niet makkelijk.’’

De selectie van bondscoach Erlingur Richardsson kwam maandag voor het eerst weer bij elkaar op Papendal, negen maanden na het EK in Noorwegen, waar de handballers hun debuut maakten op een Europese eindronde. ,,Maar van trainen is weinig gekomen omdat we moesten wachten op de uitslagen van de coronatest. Ik heb dus de hele dag in mijn eentje gezeten’’, zegt Schagen, die al sinds 2009 deel uitmaakt van het Nederlands team.



Van hem mag er helemaal een streep door de wedstrijd tegen Turkije, de eerste in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022. De Europese federatie schrapte al tien interlands vanwege de stijgende besmettingen met het coronavirus, maar het duel in Almere tussen Nederland en Turkije moet doorgaan. “Er spelen vast allerlei belangen een rol, zoals televisierechten, maar het slaat nergens op. De bond laat nu spelers door heel Europa reizen, dus de kans is groot dat spelers besmet raken en het virus na de interlands meenemen naar hun clubs. Dat is eigenlijk onverantwoord.”

Ook het feit dat de internationals die voor Nederlandse clubs spelen al weken niet getraind en gespeeld hebben vanwege de gedeeltelijke lockdown, belemmert een optimale voorbereiding. ,,Onze ploeg gaat beter spelen naarmate we langer bij elkaar zijn, maar daar is nu geen sprake van”, zegt de 30-jarige Amsterdammer, die zelf wel al volop in competitie is met zijn ploeg TBV Lemgo in de Duitse Bundesliga.

Bijkomend nadeel is dat de selectie behoorlijk gewijzigd is ten opzichte van het EK van afgelopen januari. Doelman Gerrie Eijlers en hoekspeler Tim Remer zijn gestopt. Toon Leenders is evenmin opgeroepen, terwijl vaste waarden Luc Steins, Iso Sluiters en Ephrahim Jerry door blessures zijn afgehaakt. ,,Alsnog hebben we individueel de betere spelers, maar Turkije is zeker niet te onderschatten. Twee jaar geleden speelden we ook tegen ze en toen verloren we de uitwedstrijd. Ze kunnen gewoon wel handballen.”