Schaker Giri speelt ook remise tegen Caruana in Wijk aan Zee

Kipruto loopt twee wereldre­cords in Valencia

13:49 De Keniaanse atleet Rhonex Kipruto heeft in Valencia het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De 20-jarige Kipruto zegevierde in 26 minuten en 24 seconden. Hij was daarmee 14 seconden sneller dan Joshua Cheptegei, die zes weken geleden in dezelfde Spaanse stad naar 26.38 liep. De Oegandees verbeterde toen met 6 tellen het wereldrecord van Patrick Komon uit 2010.