Schippers en Hassan slaan WK indoor over, Visser gaat wel

Door Pim Bijl De kans is groot dat Sifan Hassan, die door haar twee wereldtitels in Doha deze maand kans maakt op de eretitel Sportvrouw van het Jaar, alle indoorwedstrijden links laat liggen. Sprintster Dafne Schippers is wel van plan om bij drie indoorwedstrijden in actie te komen op de 60 meter, maar de verre trip naar China ziet zij en haar begeleiding niet zitten.

,,Het toernooi valt een beetje ongelukkig en heeft echt geen prioriteit in een olympisch jaar”, zegt Bart Bennema, bondscoach van de sprintgroep op Papendal. Vier jaar geleden, op weg naar de Spelen in Rio de Janeiro, sprintte Schippers nog naar zilver op de 60 meter op de WK indoor in Portland. ,,Maar die reis combineren we destijds met een lang trainingskamp in Florida. Nu heeft ze er niet direct iets te zoeken. Haar liesklachten waar ze in Doha last van had zijn weg, maar we werken nog hard aan haar rug en daarom willen we geleidelijk en goed opbouwen.”