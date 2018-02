Schippers na valse start: Balen, maar ik zit lekker in mijn vel

Nadat ze de rode kaart kreeg getoond, probeerde Dafne Schippers de jury nog even op andere gedachten te brengen. ,,Ik bewoog, dat klopt, maar ik zette niet af. Ik heb nog gevraagd of ik dan in protest mocht lopen. De winst maakt mij niet uit, maar ik ben hier om te lopen. Ik heb gewoon races nodig. Dit soort wedstrijden gebruik ik om in vorm te komen voor het WK en zoveel kansen zijn er niet. Idealiter had ik hier wel twee keer gesprint.”



Maar het uitstapje naar Gent een verloren avond noemen? Dat ging de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter te ver. Eerder op de avond had ze haar seizoen geopend met een 60 meter in een tijd van 7,17 seconden. Ze dook daarmee ruim onder de limiet voor de WK indoor, begin maart in Birmingham. ,,Ik heb een lekkere eerste race gelopen, maar ik was nu klaar om nog scherper te racen. Dat kon helaas niet. Die tijd in de serie is redelijk oké. Daar ben ik gewoon heel erg tevreden mee op dit moment.”



Eind augustus vorig jaar zette Schippers een punt achter een lang seizoen. Nu kriebelde het weer. ,,Ik had er veel zin in. Ik voel mij goed. Die valse start is even balen, maar ik zit lekker in mijn vel. Ik ben gewoon gretig. Ik vind indoor heel leuk. Die 60 meter is kort en super explosief. En het is een heel goed begin voor het outdoorseizoen.”