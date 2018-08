Schippers en Samuel vieren samen zilver en brons op de 200 meter

Er blijkt in Berlijn deze week op de EK atletiek weinig te doen tegen Dina Asher-Smith. Achter de in topvorm verkerende Britse werden Dafne Schippers en Jamile Samuel tweede en derde. De leeftijdsgenoten vierden hun podiumplaats op de 200 meter samen.

Zittend op de baan, met een uitgestoken tong, verwerkt Jamile Samuel haar eerste individuele medaille in alweer haar zestiende eindtoernooi. Even sluit ze haar ogen. En wanneer Samuel haar ogen weer open doet, staat Dafne Schippers voor haar met een extra flesje water. Naast hun staat de oppermachtige Britse Dina Asher-Smith haar overwinning te vieren na haar indrukwekkende race in 21,89, maar het zilver en brons is voor hen. Schippers noteert met 22,14 haar beste tijd van het seizoen, Samuel evenaart haar persoonlijk record van 22,37.

Ereronde

De ereronde doen ze samen, af en toe poserend voor fotografen of fans op de tribune van het Olympiastadion. De twee zijn met hun 26 jaar leeftijdsgenoten en lopen al een heel leven tegen elkaar. Op hun vijftiende waren er al de meeslepende gevechten op de sprints tussen twee grote talenten. Op de nationale kampioenschappen, competities, of internationale indoorwedstrijden in Gent. Maar waar Schippers uitgroeide tot internationale sprintsensatie met twee wereldtitels en een olympische zilveren medaille, stokte de ontwikkeling van Samuel ietwat. De afgelopen vier jaar verbeterde ze zichzelf niet meer. Een trainerswissel van Rana Reider naar Bart Bennema lijkt geweldig uit te pakken, want dit seizoen verbetert ze zich wél. Ze moest er lang op wachten, maar na verschillende estafettemedailles haalt ze nu ook volledig op eigen kracht het podium, waar ze samen met Schippers op zal klimmen.

,,Hier heb ik lang, héél lang op gewacht”, zegt een stralende Samuel even later. ,,Atletiek is uiteindelijk een individuele sport en dan wil je zelf een medaille winnen. Het is heel mooi dat het nu eindelijk is gelukt. Ik ben zó blij en nog een beetje in shock. En dat ik dit feest samen met Dafne kan vieren, is alleen maar heel leuk.”

Tevreden

Schippers toont zich na afloop tevreden. Na het brons op de 100 meter afgelopen woensdag is er nu het zilver op de 200 meter. Veel voldoening haalt ze uit het feit dat het haar hier gelukt is om in beide finales haar beste tijd van het seizoen te lopen. Na een zeer moeizaam voorseizoen toont ze verbetering. ,,Dit is wat het is nu. Ik kan hier blij mee zijn, want dit is de realiteit. Asher-Smith loopt gewoon ontiegelijk hard op dit moment. Ik voel dat ik een stapje verder ben. En ik weet ook zeker dat ik terugkom op mijn niveau en uiteindelijk ook weer zulke tijden kan gaan lopen, maar hier moet ik nu tevreden mee zijn."

