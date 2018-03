Schippers zonder moeite naar halve finales 60 meter, Sintnicolaas voorlopig zesde

De slechte generale repetitie afgelopen zondag in Glasgow was een uitzondering, vertelde ze meteen na haar gewonnen serie in de Birmingham Arena. Op de Grand Prix in Glasgow werd ze teleurstellend vijfde in 7,22. ,,Ik had daar écht mijn dag niet.” Of dat niet lastig was, zo kort in aanloop naar de WK? ,,Tuurlijk. Het liefst wil je wakker zijn en een goede tijd neerzetten. Maar ik maak mij geen zorgen. Ik weet dat het gevoel goed is en daar houd ik mij aan vast.”



Voor Jamile Samuel zat de halve finale er niet in tot haar grote teleurstelling. Een tijd van 7,34 was niet voldoende. ,,Ik vind het echt belachelijk wat ik hier heb laten zien. Dit slaat nergens op. Ik was gemotiveerd, de vorm was goed, maar ik verpruts mijn start en dan duurt een 60 meter te kort. We komen hier wel doorheen, maar balen mag."