Schmeichel haalt herinneringen op, internationals wensen Virgil en Gini succes

Judo Van Dijke pakt goud in Grand Prix Hohhot

14:52 Sanne van Dijke heeft bij de grandprixwedstrijd van het Chinese Hohhot het goud gepakt in de klasse tot 70 kilogram. In de finale was Van Dijke met waza-ari te sterk voor de Canadese Kelita Zupancic. De wedstrijden in Hohhot vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio.