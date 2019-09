Schok op WK rugby: de amateurs van Uruguay verslaan de profs van Fiji

,,Ik weet zeker dat er mensen zijn die niets wisten van het Uruguayaanse rugby”, vertelt de geëmotioneerde aanvoerder Juan Manuel Gaminara. ,,We zijn amateurs en hebben een hele jonge ploeg. En we speelden tegen profs, die al heel lang spelen. Die profs kunnen zich volledig focussen op rugby en de training. Wij zitten echt in een ander schuitje.”

Esteban Meneses, sinds 2015 de bondscoach van Uruguay, roemt zijn ploeg. ,,We zijn professioneel qua spel en ziel. We hebben alleen het geld niet.” Uruguay heeft in de afgelopen jaren vooral geprofiteerd van de oprichting van de Amerikaanse rugbycompetitie. Daar spelen inmiddels tien spelers van het nationale team.

,,All deze fantastische spelers hebben geen ervaring op het internationale niveau”, gaat aanvoerder Gaminara verder. ,,Maar we hebben nu bewezen dat we zulke grote teams kunnen verslaan. We speelden mee op het laatste WK en hebben sindsdien hard gewerkt. Dit is een grote stap. ” Over vier dagen wacht Georgië, de nummer twaalf van de wereld. ,,Het verslaan van Fiji en Georgië zit al vier jaar in onze hoofden.”