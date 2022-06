Schorsing Nigeriaanse topatlete Okagbare loopt op naar 11 jaar

De integriteitseenheid van de mondiale atletiekbond AIU deed het jaar extra erop omdat de 33-jarige Okagbare vorig jaar juni, vlak voor de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land, een dopingcontrole had omzeild.

Okagbare veroverde op de Zomerspelen van 2008 in Peking zilver bij het verspringen en won op de WK in Moskou van 2013 zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter. Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname. Ze kreeg dit jaar in februari een schorsing van tien jaar opgelegd wegens meerdere overtredingen van de dopingregels.