Schulting en Nuis grote winnaars op Sportgala, unicum bij de coaches

Sportman van het Jaar

Kjeld Nuis mag zich de Sportman van het Jaar noemen. Hij schitterde dit jaar de Olympische Spelen door zowel de 1000 meter als de 1500 meter te winnen. Nadat hij vier jaar geleden zich niet wist te plaatsen voor de Spelen, stond hij onder volle druk in PyeongChang. Nuis bleef echter koel en overtuigde iedereen met de twee gouden plakken. Hij werd vooraf toegesproken door zijn moeder, die zei dat ze 'supertrots’ op hem was.



Turner Epke Zonderland en motorcrosser Jeffrey Herlings waren de andere genomineerden. Nuis kreeg in de AFAS Live in Amsterdam de Jaap Eden Trofee uit handen van televisiemaker Jan Versteegh.Vorig jaar ging de prijs voor beste sportman naar wielrenner Tom Dumoulin. Mark Tuitert was in 2010 de laatste langebaanschaatser die de prijs bij de mannen won. Sven Kramer ging hem in 2007 voor.



Nuis had geen speech voorbereid. ,,Ik zag dat ik genomineerd was met Epke Zonderland en met Epke en sportprijzen, weet je het wel.” Ook feliciteerde hij Herlings met het behalen van zijn wereldtitel.

Volledig scherm Kjeld Nuis. © ANP

Sportcoach van het jaar

Raemon Sluiter en Jac Orie zijn allebei verkozen tot beste Nederlandse sportcoach van 2018. Opmerkelijk, want nog niet eerder ging de Jaap Eden Award naar twee coaches. De nominatie van Sluiter was sowieso omstreden, omdat zijn pupil Kiki Bertens niet werd genomineerd. Daar kwam hij in zijn speech nog cynisch op terug. ,,Hoe verschrikkelijk goed moet een coach zijn als een pupil niet eens genomineerd wordt als sportvrouw van het jaar?”



Sluiter en Orie namen allebei het woord op het podium. Sluiter nam nadrukkelijk Bertens mee in zijn dankwoord. ,,Het is een waanzinnig grote eer om dit traject met haar mee te maken. Ze stond vandaag weer vier uur keihard er alles aan te doen om op het hoogste niveau te tennissen. Ze slaat er zelfs het Sportgala voor over.’’ Orie deed een oproep om vooral ook de jeugd meer aan het sporten en bewegen te krijgen. ,,We moeten zuinig zijn op de jeugd’’, zei de succesvolle schaatscoach.



Orie wist in 2018 vier schaatsers naar olympisch goud te leiden. Daardoor komt zijn totaal op acht gouden medailles als hoofdcoach op de Spelen. Vorig jaar werd hij ook al verkozen tot Coach van het Jaar. Zijn pupillen wonnen in dat jaar alle individuele afstanden op het WK afstanden in Gangneung. Voor de schaatscoach was het, na 2003 en 2017, de derde keer dat hij werd uitgeroepen tot beste coach.

Volledig scherm Orie en Sluiter. © Pim Ras Fotografie

Sportvrouw van het jaar

Suzanne Schulting is uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. De shorttracksters kwam in de geschiedenisboeken dit jaar. De 21-jarige Friese was de eerste Nederlandse shorttrackster die olympisch goud wist te winnen. Met de aflossingsploeg behaalde ze op de 3000 meter ook nog een bronzen medaille.



Een zichtbaar geëmotioneerde Schulting bedankte onder meer haar ouders. ,,Ik vind dit heel vet en fantastisch. Het is ontzettende eer dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik bedank mijn ouders en zusjes. Ik was soms heel vervelend, maar het is uiteindelijk toch allemaal goedgekomen’', sprak Schulting, die een speciale dank richtte aan haar teamgenoten Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt.



Vorig jaar ging de titel voor beste sportvrouw naar atlete Dafne Schippers. Schulting kreeg in de AFAS Live de voorkeur boven shorttrackster Jorien ter Mors en wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

Volledig scherm Suzanne Schulting sportvrouw van het Jaar. © Pim Ras Fotografie

Fanny Blankers-Koen-prijs voor Marianne Timmer

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer (44) heeft tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De winnaar van vorig jaar, Yvonne van Gennip, overhandigde haar in AFAS Live in Amsterdam de bijbehorende plaquette. ,,De legendarische uitspraak Timmertje, Timmertje, wat doe je nou wordt Timmertje, Timmertje wat krijg je nou”, kondigde ze aan. ,,Ik vind het een onwijze eer. Ik had het niet verwacht”, bekent Timmer.



De oeuvreprijs is na het overlijden van ‘vliegende huisvrouw’ Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren. Timmer verraste op de Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano met goud op de 1000 en de 1500 meter. Op diezelfde Japanse ijsbaan veroverde ze in 2004 als eerste Nederlandse vrouw in de schaatsgeschiedenis de wereldtitel sprint. In 2006 kleurde ze de Spelen van Turijn door acht jaar na haar olympische dubbel van Nagano wederom het olympisch goud weg te kapen op de 1000 meter.

In 2010 stopte de geboren Sappemeerse, mede vanwege blessures, met schaatsen op topniveau, Ze bleef wel in de schaatssport actief.

Volledig scherm Marianne Timmer krijgt de Fanny Blankers Koen prijs uit handen van Yvonne van Gennip. © Pim Ras Fotografie

Sportploeg van het jaar

De baanwielrenners Nils van ‘t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli hebben de prijs van sportploeg van het jaar gewonnen op het Sportgala. Oud-voetbalinternational Rafael van der Vaart kwam op het podium om de bijbehorende Jaap Eden Trofee uit te reiken. De wielrenners wonnen de verkiezing van de andere twee genomineerden, de hockeysters en de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz.



,,We zijn ontzettend blij dat we deze prijs mogen ontvangen. Het is een enorme eer. We zijn blij dat onze prestaties door jullie op deze waarden worden geschat’', aldus Lavreysen. ,,Wat ons als team zo goed maakt, is dat we onze individuele belangen opzij kunnen zetten. Dat dit het mooiste jaar uit onze carrière is, is een feit. Voor de eerste keer is Nederland wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Het uiteindelijke doel is goud halen op de Spelen van Tokio.’

Volledig scherm De sprinters op de wielerbaan worden sportploeg van het Jaar. © Pim Ras Fotografie

Paralympische Sporter van het Jaar

Bibian Mentel is op het Sportgala uitgeroepen tot Paralympische Sporter van het Jaar. Het is voor de tweede keer in haar carrière dat ze geëerd wordt met deze titel, De snowboardster reageerde verheugd met de uitverkiezing: ‘Ongelooflijk bedankt. Dat jullie mij hebben gekozen in deze genderneutrale categorie met geweldige sportmannen en vrouwen.”

De 46-jarige snowboardster kreeg de bijbehorende Jaap Eden Trofee tijdens het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live. TV- en radiopresentator Erik Corton reikte de prijs uit. Mentel wist op de Paralympische Spelen in Pyeongchang twee gouden plakken te veroveren, op de onderdelen snowboardcross en banked slalom. De weg naar dat succes was zwaar voor de Loosdrechtse, die al een jarenlange strijd voert tegen kanker. Een maand voor de start van de Spelen in Zuid-Korea onderging ze nog een operatie.



Vier jaar geleden won ze ook al de titel, toen ze in 2014 haar eerste paralympische titel veroverde. Mentel liet in de categorie rolstoeltennister Diede de Groot en de rolstoelbasketbalsters achter.

Volledig scherm Bibian Mentel. © Pim Ras Fotografie

Talent van het Jaar en Zapp Sporter van het Jaar

Matthijs de Ligt wint de prijs Talent van het Jaar. Uit handen van Ronald de Boer kreeg de Ajax- voetballer de prijs uitgereikt. ,,Overweldigend”, reageerde hij. ,,Sporttalent van het jaar is nog nooit een voetballer geweest, dus ik ben er enorm trots op.” De Ligt, die onlangs met Ajax de achtste finales van de Champions League bereikte en zich met Oranje plaatste voor de finaleronde van de Nations League, is de opvolger van baanwielrenner Harrie Lavreysen. Bij de kinderen werden er ook prijzen uitgereikt. Zij kozen Rico Verhoeven als hun sporter van het jaar. Opvallend, de kickbokser was niet genomineerd als Sportman van het Jaar. ,,Ik hoop kinderen te inspireren om te gaan sporten”, reageerde hij.