Schumacher junior wint na bliksemstart op Monza in Formule 2

NBA Jokic helpt Denver Nuggets naar halve finales in play-offs

2 september Denver Nuggets heeft zich in Orlando geplaatst voor de halve finales in de Western Conference van de NBA. De ploeg van sterspeler Nikola Jokic won in de play-offs het zevende en laatste duel met Utah Jazz: 80-78. Daarmee kwam de eindstand in de onderlinge serie op 4-3.