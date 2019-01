Schwarz en Siebenhofer winnen, Vonn eindigt als vijftiende bij rentree

Al-At­tiyah eindwin­naar Dakar Rally bij auto's

17 januari Nasser Al-Attiyah heeft voor de derde keer de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. De Qatarees uit het fabrieksteam van Toyota had in de tiende en laatste etappe, een proef van 112 kilometer van Pisco naar de Peruaanse hoofdstad Lima, genoeg aan de twaalfde plaats om zijn eerste positie in het algemeen klassement vast te houden.