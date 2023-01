Sébastien Loeb boekt vijfde etappezege op rij bij Dakar Rally

De Franse autocoureur Sébastien Loeb heeft zijn vijfde etappezege op rij geboekt in de Dakar Rally. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden was in Saudi-Arabië ook de snelste in de twaalfde etappe, met een klassementsproef over 185 kilometer. In het algemeen klassement klom Loeb naar de tweede plaats, op bijna 1,5 uur achterstand van Nasser Al-Attiyah uit Qatar.