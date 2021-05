Selby hoort nu bij de grootsten, maar de allergrootste hoeft hij niet te worden

Wereldkampioen snookerMark Selby veroverde gisteravond voor de vierde maal in zijn carrière de wereldtitel snooker. De Engelsman schaarde zich daarmee in een select gezelschap.

Door landgenoot Shaun Murphy in een volgepakt Crucible-theater in Sheffield met 18-15 te verslaan, kwam Selby op gelijke hoogte met de nog altijd actieve Schot John Higgins. Daarmee staan er in de zogeheten modern era nog slechts vier man boven Selby: recordhouder Stephen Hendry (zeven wereldtitels), Ray Reardon, Ronnie O’Sullivan en Steve Davis (allen zes wereldtitels). Van die vier is alleen O’Sullivan nog actief.

,,Ik hou me niet bezig met dergelijke cijfers als het om wereldtitels gaat”, aldus de 37-jarige Selby bij de BBC. ,,Ik ga niet kijken naar de records van bijvoorbeeld Hendry of O’Sullivan en denken ‘hij heeft er zes, dan wordt dat mijn doel’. Op die manier kan je niet aan een toernooi beginnen, laat staan aan het wereldkampioenschap.”

Selby veroverde zijn drie eerdere wereldtitels in 2014, 2016 en 2017. ,,Ik kom hier gewoon elk jaar naartoe om alles te geven wat ik in me heb. Als dat goed genoeg is, fantastisch. Als dat niet het geval is, ga ik terug naar huis om des te harder aan mezelf te werken.”

De WK-finale in Sheffield was de eerste volledig uitverkochte sportwedstrijd in Engeland sinds het uitbreken van de coronapandemie.