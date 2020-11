Selinger staat voor pittige kluif bij volleybalsters

Door Rik Spekenbrink



Met een soort wegwerpgebaar wuift Avital Selinger naar het scherm waarop zijn c.v. wordt getoond. Lange lijst, veel prijzen, maar wat zegt het? ,,Het verleden is het verleden”, zegt de nieuwe bondscoach van de volleybalsters. Natuurlijk wordt bij zijn presentatie gewezen naar zijn rijke ervaring. Maar Selinger wil benadrukken dat we in een andere tijd leven en hij niet in het verleden is blijven hangen. ,,Ik wil graag geloven dat ik meega met de tijd.” Wat hij anders wil doen dan vroeger? ,,Beter communiceren en luisteren, meer humor en luchtigheid, meer samen.” Het volleybaldier heeft een andere balans gevonden in het leven. ,,In de avond, thuis, schuif ik volleybal naar de zijkant en ben ik er niet mee bezig. Dan heb ik tijd voor mijn gezien. Echt”, zegt hij tegen de fronsende journalisten, van wie hij een aantal al een half leven kent.