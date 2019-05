Semenya wint laatste ‘medicijnloze’ 800 meter

Vanaf 8 mei is de omstreden nieuwe regel van de internationale atletiekbond IAAF van kracht, die voorschrijft dat atletes met van nature een te hoge testosteronwaarde voortaan medicijnen moeten nemen om die waarden te onderdrukken. Het gaat om de afstanden van 800 meter tot 1 Engelse mijl. Semenya, tweevoudig olympisch- en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, heeft van nature een te hoge testosteronspiegel.



Ze ging in beroep bij sporttribunaal CAS om de door haar als discriminatie bestempelde maatregel ongedaan te krijgen, maar het hof in Lausanne wees haar bezwaren af. De atlete en haar advocaten zoeken naar wegen om het besluit aan te vechten en ook de atletiekbond van Zuid-Afrika overweegt een gang naar de burgerrechter. ,,We zijn hoe dan ook in shock dat een door ons hoog aangeschreven instantie als het CAS deze vorm van discriminatie onderschrijft’', meldde de verbolgen bond.



Semenya kan kiezen voor afstanden langer dan 1 Engelse mijl om geen medicijnen te hoeven slikken, maar vooralsnog is ze strijdbaar. Ze liet zich in Doha niet van de wijs brengen door alle commotie en holde twee rondjes keihard door het hypermoderne atletiekstadion van Doha, waar later dit jaar de WK worden gehouden.



,,Ik weet dat het leven moeilijk is, maar ik geloof dat er altijd een uitweg is of een oplossing. Als er een muur voor mij wordt neergezet, klim ik eroverheen. Ik ga absoluut die medicijnen niet slikken’', zei ze na haar race tegen de BBC.