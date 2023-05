Sensatie in NBA: Boston maakt 3-0 achterstand goed en dwingt beslissend duel af tegen Miami

De basketballers van Boston Celtics hebben in de finale van de Eastern Conference in de NBA een beslissend zevende duel afgedwongen. De Celtics wonnen met 104-103 bij Miami Heat en maken daardoor nog altijd kans om de NBA-finale te halen.

Derrick White bezorgde Boston de winst met een score op de buzzer in Miami, waar de thuisploeg met nog 10 seconden te gaan nog leidde met 103-102. Jayson Tatum werd met 31 punten en 12 rebounds topscorer bij de bezoekers en Jaylen Brown zorgde ook nog eens voor 26 punten en 10 rebounds. Bij Miami was Jimmy Butler goed voor 24 punten en 11 rebounds.

Pas voor de vierde keer lukte het een ploeg om terug te komen van een 3-0-achterstand en een zevende wedstrijd af te dwingen. Nog niet eerder won een ploeg in de play-offs van de NBA na te zijn teruggekomen van die achterstand. Boston kan de eerste zijn die alsnog doorgaat. De beslissing in de Eastern Conference valt in de nacht van maandag op dinsdag in Boston. De winnaar neemt het daarna op tegen Denver Nuggets, die zich voor het eerst in de clubgeschiedenis hebben geplaatst voor de finale om het landskampioenschap.

,,Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben”, zei White. ,,Wat ook nodig was. We stonden met de rug tegen de muur. We zijn een team met veerkracht, we helpen elkaar op te staan en vechten voor elkaar. De klus is nog niet voorbij. We hebben nog een lastige zevende wedstrijd te gaan en we moeten een manier vinden om nog een keer te winnen.”

Volledig scherm Derrick White redt Boston met zijn buzzer beater. © ANP / EPA

Brown liet weten met veel vertrouwen de laatste wedstrijd in te gaan. ,,,Het kan niet slechter worden dan achter staan met 3-0. We hebben het gevoel alsof we naar de hel zijn gegaan en weer zijn teruggekeerd.”

Butler toonde zich schuldbewust bij Miami Heat. ,,Ik heb tegen de jongens in de kleedkamer gezegd dat als ik beter had gespeeld we niet in deze positie waren gekomen.” Coach Erik Spoelstra sprak ook van pech bij de laatste aanval van de Celtics. ,,Die bal kon maar op één manier terugkaatsen die nadelig voor ons was. Ik dacht dat we heel veel zaken onder controle hadden, maar soms valt het gewoon niet je kant op.”