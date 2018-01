Sensatie op de schans: grand slam van Stoch

Zoiets komt zelden voor. De Pool is na Sven Hannawald de tweede skispringer die alle wedstrijden van de Vierschansentournee wint. De Duitser presteerde dat in 2001-2002. Het toernooi wordt sinds 1953 georganiseerd.



Stoch zegevierde vorige week eerst in Oberstdorf en was daarna ook met afstand de beste tijdens het traditionele nieuwjaarsspringen op de grote schans van Garmisch-Partenkirchen. De tweevoudig olympisch kampioen van Sotsji 2014 bleef op koers voor een 'grand slam' door donderdag in Innsbruck weer te winnen. Hij vervolmaakte zijn kwartet zeges zaterdag in de Oostenrijkse stad Bischofshofen.