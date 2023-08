Sensationele Collin Veijer zorgt voor eerste Nederlandse pole position op de motor sinds 1999

Met video'sCollin Veijer heeft voor een daverende sensatie gezorgd in Oostenrijk. De 18-jarige coureur van Husqvarna Intact GP pakte pole position voor de Moto3-race op de Red Bull Ring. Daarmee heeft Jurgen van der Goorbergh na 24 jaar een opvolger. Hij pakte in 1999 als laatste Nederlandse GP-coureur pole op de motor.

In de drie vrije trainingen was Veijer in Oostenrijk tot de dertiende tijd gekomen in de gecombineerde rangschikking, waarmee hij zich direct plaatste voor het tweede kwalificatiegedeelte. In Q2 bleef hij zichzelf verbeteren.

De nummer 15 in de strijd om het Moto3-kampioenschap ging uiteindelijk rond in een tijd van 1.41,486. Daarmee was Veijer een kleine zes honderdsten sneller dan de Spanjaard Daniel Holgado en ruim een tiende rapper dan Deniz Öncü uit Turkije. Hij mag de Moto3-race morgenochtend (11.00 uur) zodoende vanaf de voorste startplek aanvangen.



Volledig scherm Collin Veijer eerder dit seizoen. © ANP

,,Ik voelde me de hele kwalificatie al goed", blikte Veijer terug bij Ziggo Sport. ,,Ik kon mijn tijden rijden, maar dacht: als ik pole wil hebben, moet ik iets proberen. Uiteindelijk reed ik gewoon een goede ronde, al kon het voor mijn gevoel nog wel wat beter. Het voelde niet perfect, maar we hebben hem. Dat was ook het plan: nog meer gas geven dan gisteren.” Toch relativeerde hij ook alweer snel. ,,We hebben nog geen punten verdiend, dus eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit. Ik sta alleen eerste. Morgen moet het gebeuren en ik voel me goed.”



Jurgen van den Goorbergh stond in de 500cc-klasse, de equivalent van de huidige MotoGP, twee keer op pole position in 1999. De laatste daarvan kwam in Tsjechië. Zijn zoon Zonta van den Goorbergh (17) stond eerder dit seizoen al eens op de derde startplek in de Moto2.



De talentvolle Veijer staat voorlopig vijftiende in het klassement voor het WK. Maar de Nederlander is geen onzichtbare coureur in zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grote Prijs van Italië. Ook startte Veijer als vierde in de Grote Prijs van Duitsland en reed hij daar zelfs een ronde aan de leiding.



Veijer reed twee weken geleden in de slotfase van Grote Prijs van Groot-Brittannië even op de tweede plaats. Maar na een stuurfout moest hij genoegen nemen met een negende plaats.

