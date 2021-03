Sensationele Lindsay van Zundert (16) ster op het ijs bij WK

Van Zundert was vandaag de eerste die moest optreden in de ijshal van Stockholm, waar vanwege de coronapandemie geen publiek aanwezig is. Ze toonde geen spoor van zenuwen en werkte haar korte kür, met daarin verplichte oefeningen, vlekkeloos af.



Ze kwam tot een score van 57,72 en die jurywaardering bleek hoog genoeg voor een plek bij de beste 24, die recht geeft op een vervolg in het toernooi. De prijzen worden verdeeld na de vrije kür op vrijdag.

Volledig scherm Lindsay van Zundert. © AFP

De Brabantse wisselde vorige jaar van coach. Onder Carine Herrygers en Jorik Hendrickx, ook de coaches van de ervaren Belgische Loena Hendrickx, is ze naar eigen zeggen flink vooruitgegaan. Dat was te zien, want ook al haar drievoudige sprongen waren hoog en foutloos.

De 16-jarige Etten-Leurse WK-debutante kreeg vooral een hoge technische score (32.22). Voor de ISU is een top-24 notering op het wereldkampioenschap genoeg om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. De vraag is nu of sportkoepel NOC*NSF haar volgend jaar ook daadwerkelijk naar Peking stuurt. Het zou in 2022 46 jaar geleden zijn als Nederland bij de olympische kunstrijdwedstrijden weer vertegenwoordigd zou zijn. Dianne de Leeuw was in 1976 de laatste. Ze won toen zilver.