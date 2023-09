Servische basketballer verliest nier na elleboog van tegenstander op WK

Met video Estafette­vrou­wen strijdbaar na mislukte wissel op 4x100 meter: ‘Volgend jaar in Parijs zullen we er staan’

De Nederlandse vrouwen hebben geen medaille kunnen veroveren op de 4x100 meter. Het ging mis bij de laatste wissel, waarin Nadine Visser het stokje niet meer bij Tasa Jiya kreeg. Het goud ging naar de Verenigde Staten in 41,03. Jamaica was net iets langzamer met 41,21. Het brons was voor de Britse loopsters: 41,97.