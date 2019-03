Shiffrin grijpt eindwinst wereldbeker reuzenslalom

Shiffrin had eerder al drie kristallen bollen veroverd met winst in de klassementen over de slalom en super-G en de rangschikking over alle disciplines samen. Voor de 24-jarige Amerikaanse was het de zestigse wereldbekerzege, de zeventiende van dit seizoen. Met vier wereldbekertrofeeën in één seizoen doet Shiffrin het even goed als haar landgenote Lindsey Vonn (in 2009-2010 en 2011-2012) en de Sloveense Tina Maze (in 2012-2013).



De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer pakte de kristallen bol op de afdaling, de Italiaanse Federica Brignone was de beste op de combinatie.