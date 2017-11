Shirt honkballegende levert 1,7 miljoen op

Curlingteam komt op stoom bij EK

20 november Het Nederlands mannenteam is bij het EK curling in Sankt Gallen in Zwitserland hard op weg naar kwalificatie voor de wereldkampioenschappen in april in Las Vegas. De ploeg van 'skip' Jaap van Dorp won vandaag zowel van Oostenrijk (8-3) als van Zweden (9-5).